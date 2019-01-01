فتوح يطلع السفير الياباني على آخر التطورات

رام الله / سما /

أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة "فتح"، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، سفير اليابان لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماجوشي، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأكد فتوح أهمية ما تقوم به اليابان من دور فاعل في الجهود المبذولة لدعم مواقف القيادة الفلسطينية الثابتة لاسترداد حقوق شعبنا المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال: إن حركة "فتح" عازمة على خوض الانتخابات العامة وتذليل كل العقبات أمامها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن الانتخابات لن تعقد دون مشاركة أهلنا في القدس وغزة وهذا بتوافق كل الفصائل الفلسطينية، وتبدأ بالانتخابات التشريعية على مبدأ التمثيل النسبي تتبعها الانتخابات الرئاسية.

وشدد فتوح على رفض الشعب الفلسطيني لأية مبادرة لا تلبي طموحاته في انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أكد ماجوشي أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، وعمق العلاقة التاريخية بين اليابان وفلسطين.