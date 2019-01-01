مدافع "الأخضر" الرفحي يغادر للإمارات

غزة / سما /

غادر سامي قعدان مدافع خدمات رفح, المحافظات الجنوبية عبر معبر بيت حانون البري جنوب القطاع الثلاثاء, باتجاه العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وأكدت تقارير صحافية محلية, أن قعدان تلقى فرصة عمل في "أبو ظبي", ما دفعه لمغادرة القطاع, بحثا عن تأمين مستقبله.

ويعدّ غياب المدافع عن صفوف خدمات رفح في اللقاءات المقبلة, ضربة قوية للأخير, لما يمثله من ركيزة أساسية في صفوفه هذا الموسم.

يشار إلى أن قعدان خطف الأنظار برفقة فريق الشبان بنادي خدمات رفح في بطولتي "طوكيو" الأولى والثانية, كما لعب معارا مع القادسية في الموسم قبل الماضي.