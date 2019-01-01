أنواع من الرجال لا يمكن أن تتعامل معهم النساء

وكالات / سما /

أنواع عديدة من الرجال لا يمكن لمعظم النساء التعامل معهم، وبحسب موقع (برايت سايت) إليك 5 سمات من الرجال الأقوياء لا يستطيع معظم النساء التعامل معهم.



1. نادراً ما يكون العنف هو الحل

يعلم الرجل القوي أنه لا يتعين عليه استخدام عضلاته لعرض مهاراته في حل المشكلات، فهو نادراً ما يكون العنف هو الحل عندما يواجه موقفاً محرجاً يستخدم عقله وقلبه؛ للتغلب عليه بدلاً من اللجوء إلى العدوان، لكنه في المقابل لابد أن تدرك الكثيرات التعامل مع هؤلاء الرجال على أنهم ضعفاء، وهو رأي خاطئ للغاية.



2. الرجل القوي الطموح

الرجل القوي طموح للغاية، فتطغى رغبته في تحقيق طموحه على رومانسيته، وإبداء الحب دائماً لشريكة حياته، وهذا شيء قد تكرهه بعض النساء.



3. يريدون المساواة من الشركاء

الرجل القوي يسعى دائماً لانشغاله بتقسيم المسؤوليات مع شريكة حياته، وذلك أمر تخشاه الكثير من السيدات، ومن إلقاء مزيد من العبء عليها فيما بعد.



4. إنهم يعرفون ماذا يريدون

الرجل القوي يعرف ما الذي يريده، فهو يحلل احتياجاته فإن قوة الرجل لن تدع أي شيء يقف بينه وبين أهدافه، وذلك قد يطغى في كثير من الأوقات على علاقاته، وعلى اهتمامه بالشريك الآخر. في المقابل ترغب المرأة باستمرار في سماع كلام لطيف من شريكها باستمرار، وذلك أمر إيجابي لأي علاقة على المدى الطويل.

5. مواجهة مشاعره ومشاكله

الرجال الأقوياء غالباً ما يكونون سعداء بأن يكونوا ضعفاء مع شركائهم. ويبكون عندما يشعرون بأنهم بحاجة إلى ذلك، ويتحدثون مع شركائهم حول مخاوفهم ومشاكلهم.

بالنسبة لبعض النساء، هذه علامة على الضعف. لكن الشيء الأكثر صحة والأكثر إيجابية الذي يمكن أن يفعله شخص ما هو مواجهة مشاعره ومشاكله، ومواجهة ذلك وجهاً لوجه.

سيدتي نت