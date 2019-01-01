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انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار

الثلاثاء 14 يناير 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار


القدس المحتلة / سما /

تعّرض الجيش الإسرائيلي لموجة انتقادات شديدة بعد قرار إلغاء التدريبات اللوائية للقوات البريّة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.
 
وأوضح العديد من الضباط الكبار في الجيش أنهم تفاجئوا بعد قراءة القرار في الصحف، موضحين أن الحديث يدور عن إخفاقٍ متأخر، وعن عدم فهم للمهنة العسكرية.
 
وحذر مفوض شكاوى الجنود سابقاً الجنرال في الاحتياط "يتسحاق بريك" دون تردد أثناء خدمته من عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة، قائلاً: ليس هناك مثل التدريبات على الأرض من أجل الحصول على التجربة والسيطرة على القوات.
 
وقال مسؤول آخر شغل عدة مهام رئيسية في هيئة الأركان العامة إن "الحديث يدور عن عدم فهم كيفية تأهيل القادة"، مضيفاً أن التدريبات من المفترض أن تمنح القادة الشعور بالتكيّف وإيقافها هو إلحاق ضرر قوي في الأهليات والجاهزية.
 
ويشير التقرير إلى أن وزراء الكابنيت وأعضاء اللجنة الفرعية لجاهزية الجيش الإسرائيلي لم يطلعوا بتاتاً على هذا التغيير الدراماتيكي، وقال الجيش الإسرائيلي إن التغيير كان من أجل تحسين جاهزية المنظومة البرية لحربٍ مستقبلية.

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