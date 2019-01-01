مذيعة تلفزيونية إيرانية لمشاهديها: "سئمت الكذب عليكم، اعتذر واقدم استقالتي"

وكالات

أعلنت ثلاث مذيعات في هيئة الإذاعة والبث الإيرانية عن استقالتهن من عملهن، على خلفية الاحتجاجات في ايران بعد اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية والتمسك بالاعتراف الإيراني ان الطائرة اسقطت بالخطأ من قبل افراد الحرس الثوري الإيراني.

احدى المقدمات غيلار جباري اعتذرت عبر منشور لها في انستغرام وقالت :"كان من الصعب علي التصديق ان بأن افراد شعبنا قتلوا، سامحوني لأنني عرفت بذلك متأخرا، وسامحوني انني على مدار 13 عاما كذبت عليكم"

المقدمة زهرا خاتمي، أعلنت هي أيضا عن استقالتها من هيئة البث وقالت :"اعتذر انكم تقبلتموني كمقدمة حتى اليوم، لن ارجع للتلفزيون ولا مرة. سامحوني".

وانضمت الى المقدمتين صبا راد، التي قالت: "شكرا على الدعم طوال حياتي المهنية، ابلغكم انه بعد 21 سنوات عمل في الراديو والتلفزيون، لا أستطيع الاستمرار العمل في الاعلام، انا لا استطيع".

واعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، الثلاثاء، ان عددا من الأشخاص اعتقلوا في اطار التحقيق بإسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران قبل أسبوع، وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال ان الحادث "خطأ لا يغتفر له".

وشهدت طهران ومدن أخرى تظاهرات احتجاجية بعد الاعتراف الإيراني ان الطائرة التي كان على متنها 176 شخصا بينهم طلاب إيرانيون بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع محتجين إيرانيين الاثنين في العاصمة طهران وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط طائرة ركاب الأسبوع الماضي.

وردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات "قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال دين"، واظهرت مقاطع فيديو وجود عدد من المصابين من الاعيرة النارية في الاحتجاجات.