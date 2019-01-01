دنيا بطمة تواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات لهذا السبب

وكالات / سما /

ظهرت نجمة أراب آيدول دنيا بطمة في أحدث ظهور لها عبر “الإنستغرام” وقد خسرت الكثير من وزنها بعد تعرّضها لأزمتها القضائية الشهيرة خلال الأسابيع الماضية، بعد تورّطها بحساب “حمزة مون بيبي” وتغريمها 50 ألف دولار وشقيقتها إبتسام بطمة 30 ألف دولار، كذلك منعهما من السفر خارج المغرب لحين إنهاء التحقيقات الخاصة بالقضية.

ومن الواضح، أن الأزمة التي تمرّ بها دنيا ما زالت مستمرة، كما يبدو من اطلالتها اثناء احياء حفل في مدينة طنجة، حيث تصدر اسمها وسائل البحث في المغرب خلال الأيام الماضية. وقد كشفت المعلومات أن دنيا قد تواجه عقوبة السجن تصل إلى خمسة أعوام تقريباً إن ثبت تورّطها في قضية حمزة مون بيبي الشهير والمعروف بإساءته لسمعة نجمات المغرب، الذي تورّط في فضح وابتزاز الكثير من نجمات الوسط الفني والإعلامي في المغرب، وفي مقدّمتهم إعلامية الـ”أم بي سي” مريم سعيد التي يتردد أنها تفكر جدياً في رفع قضية ضد دنيا بطمة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحساب الشهير تسبب بالعديد من الأزمات التي مرّت بها مريم سعيد خلال الفترة الماضية.

واكتفت دنيا بطمة بنشر آية كريمة عبر خاصية الستوري الخاصة بها “عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.

ونشرت بعض اللقطات من العرس الأخير الذي شاركت فيه في المغرب، حيث عادت من خلاله إلى الحفلات بعد انقطاعها الفترة الماضية وتوقف حفلاتها الغنائية بسبب الأزمة القضائية التي تمرّ بها.









