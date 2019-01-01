فيديو.. "قاتل قاتل" أغنية تسخر من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في منزلها

وكالات / سما /

نشر اليوتيوبر السوري الشاب "صبحي السقا" على قناته في اليوتيوب اغنية "قاتل قاتل" ساخراً من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وعلى وزن أغنيتها الشهيرة "شاطر شاطر".

وانتشر فيديو قاتل قاتل بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي محققاًً أكثر من نصف مليون مشاهدة في يومين، وبعرض على شكل برنامج ذا فويس الذي تشارك فيه الفنان ضمن لجنة التحكيم.

الفيديو جاء بعد حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزل نانسي عجرم على يد زوجها الطبيب فادي هاشم بتهمة السرقة وإقتحام المنزل وبعد أن إنتشرت العديد من الروايات تشكك في سبب القتل ومجريات الحادثة، وبعد أن كشف أهالي القتيل أنه كان يعمل في منزل فادي، كما أظهر تقرير الطب الشرعي ان الشاب تلقى 18 رصاص من الأمام والخلف مما زاد الشكوك حول سبب القتل.