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الملكة إليزابيث تحسم قرارها بشأن "خروج هاري وميغان"

الثلاثاء 14 يناير 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة إليزابيث تحسم قرارها بشأن "خروج هاري وميغان"


وكالات / سما /

حسمت الملكة إليزابيث قرارها بشأن رغبة حفيدها الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل التنازل عن أدوارهما الملكية، وهو الأمر الذي شكل صدمة وهز المملكة المتحدة.

ومنحت الملكة إليزابيث موافقتها لـهاري وميغان، لتعطيهما بذلك الضوء الأخضر لترك أدوارهما في العائلة المالكة، والاستقلال ماديا.

وقالت الملكة البالغة من العمر 93 عاما، في بيان: "أنا وعائلتي ندعم بالكامل رغبة هاري وميغان في خلق حياة جديدة كأسرة يافعة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت: "بالرغم من أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين يعملان بشكل كامل مع العائلة المالكة، فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كعائلة، بينما يبقيان جزءا مهما من عائلتي".

وأوضحت الملكة أنه ستكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان بعض الوقت في بريطانيا وكندا، مشيرة إلى أنه ما زال هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به، لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات المستقبلية للزوجين.

#الأمير هاري #ميغان ماركل

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