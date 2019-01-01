الاحتلال يهدم ورشة حدادة في حزما ويستولي على معداتها

القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ورشة حدادة قرب حاجز بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتها.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ترافقها قوات مساندة من جيش الاحتلال داهمت "منطقة المشروع" في البلدة وشرعت بهدم ورشة حدادة مكونة من الصفيح والطوب، تعود للمواطن خالد نمر أبو خليل، واستولت على معداتها.

وتشهد بلدة حزما حملات دهم متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين وتسليم اخطارات بهدم منشآت تجارية وزراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات قرب الشارع الرئيسي.