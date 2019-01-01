  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم ورشة حدادة في حزما ويستولي على معداتها

الثلاثاء 14 يناير 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ورشة حدادة قرب حاجز بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتها.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ترافقها قوات مساندة من جيش الاحتلال داهمت "منطقة المشروع" في البلدة وشرعت بهدم ورشة حدادة مكونة من الصفيح والطوب، تعود للمواطن خالد نمر أبو خليل، واستولت على معداتها.

وتشهد بلدة حزما حملات دهم متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين وتسليم اخطارات بهدم منشآت تجارية وزراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات قرب الشارع الرئيسي.

#الاحتلال #بلدة حزما

الأكثر قراءة اليوم

حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري لغزة نهاية الاسبوع.. وبهذا السعر ستباع للمستهلك

قناة عبرية تكشف عن خبر منعته إسرائيل قبل 5 سنوات حتى لا تستغله حماس عسكريًا

لأول مرة.. ضابط دنماركي" يروي لحظة الهجوم الايراني من داخل"عين الاسد"

الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

استقالة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية

حلس يوضح حقيقة وجود تعديلات بالهيئة القيادية لـ"فتح".. ويؤكد نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة

جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!

الأخبار الرئيسية

جيش

انتقادات شديدة في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ هذا القرار

تقرير استخباري اسرائيلي .. الهدوء في الضفة مخادع

معاريف :قرارات اعتقال ضد مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين

مسؤول أمني إسرائيلي بارز يدعو لتوجيه "ضربة قاتلة" لإيران في سوريا

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة