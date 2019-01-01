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تعرف على مهام كتيبة الاستطلاع الصحراوية قرب حدود غزة

الثلاثاء 14 يناير 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على مهام كتيبة الاستطلاع الصحراوية قرب حدود غزة


القدس المحتلة / سما /

تواصل كتيبة الاستطلاع الصحراوية (585) في الجيش الإسرائيلي مهماها على طول الحدود الجنوبية مع قطاع غزة وسيناء.
 
وقال قائد الكتيبة المقدم نادر عيادة في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن كتيبته متواجدة من أجل توفير الأمن و لحماية كل إسرائيلي.
 
وأوضح أن الكتيبة تحمي مناطق جنوب "إسرائيل"، وتتواجد قوات منها على قمة مركز مراقبة يطل على شبه جزيرة سيناء المضطربة في مصر.
 
وذكر أن قواته تحمي مجلس "أشكول" الإقليمي من عمليات التسلل من مصر وقطاع غزة وغيرها من التهديدات الأخرى، مضيفاً أن هذه الكتيبة جزء أساسي من القيادة الجنوبية.
 
وأشار إلى أن هناك ما يقارب 1500 جندي من مناطق النقب يخدمون حالياً في الجيش الإسرائيلي، والذي كثف من محاولات تجنيد الجنود البدو، بما في ذلك إرسال قوات بدوية إلى المدن لتشجيع الشباب على التجنيد.
 
ولفت إلى وجود جنود تخلوا عن عائلاتهم، للخدمة في الجيش الإسرائيلي، مرجحاً أن يعملوا كضباط صف، ويصبحون ضباطًا بارزين بعد انتهاء خدمتهم.
 
وقالت مسؤولة التعليم بالكتيبة الملازم "جيل كاتس" إن هناك العديد من البرامج المتاحة للجنود في الكتيبة، وأن أفرادها يقومون برحلات إلى جميع أنحاء البلاد مرة كل شهر، بما في ذلك القدس والبحر الميت.

#حدود غزة #جيش الاحتلال #استطلاع

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