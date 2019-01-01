فيس بوك تبدأ بإطلاق تصميمها الجديد للويب

وكالات / سما /

فيس بوك سيحصل على واجهة جديدة كلياً قريباً حيث أنها بدأت بإتاحتها تدريجياً رسمياً لعدد قليل من المستخدمين كمرحلة أولى قبل توفرها لدى الجميع لاحقاً.

ولو كنت من المحظوظين فقد تظهر لك رسالة منبثقة تخبرك بوجود التصميم الجديد الذي تسميه الشبكة الاجتماعية ” فيس بوك الجديد” وإن كنت تود تجربته.

تتميز الواجهة الجديدة بزيادة المساحات البيضاء والألوان الفاتحة بالإضافة لدعمها الوضع الليلي وهو أجمل شيء ننتظره منها.

في الجانب هناك أقسام الموقع كما في تطبيقها، ومن الأعلى هناك شريط أيقونات للوصول لأهم وظائف الموقع كالإشعارات والملف الشخصي والمجموعات ومسنجر. التصميم الجديد على الويب يبدو مستوحى بشكل كبير من تطبيق الموبايل.

يمكن لمن جرّب التصميم الجديد إرسال ملاحظاته لفيس بوك للأخذ بها قبل اعتماد التصميم وتوفره رسمياً للجميع.

من المتوقع أن يتاح التصميم لكافة المستخدمين تدريجياً بدءاً من مارس أو ابريل المقبل.