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وداعا لـ"اللابتوب".. جهاز ألعاب محمول من ديل

الثلاثاء 14 يناير 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وداعا لـ"اللابتوب".. جهاز ألعاب محمول من ديل


وكالات / سما /

كشفت شركة ديل الأمريكية للإلكترونيات، النقاب عن نموذج أولي لجهاز ألعاب يسد الفجوة بين أجهزة الألعاب الجوالة وأجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النموذج الأولي Alienware Concept UFO عبارة عن جهاز ألعاب يمكن استخدامه بشكل جوال، كما يمكن توصيله بشاشة كبيرة بواسطة قاعدة إرسال “Dock”.

ويعتمد جهاز الألعاب Alienware Concept UFO على نظام التشغيل ويندوز، وينبض بداخله معالج إنتل من الجيل العاشر، مع شاشة بدقة وضوح أعلى بعض الشيء من دقة Full HD.

ولم تفصح ديل عن المزيد من المواصفات الفنية أو موعد طرح أو أسعار جهاز الألعاب Alienware Concept UFO الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

#اللابتوب #جهاز ألعاب #ديل

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