كأس القطاع .. انتصارات للمنطار والزعيم والجلاء وخدمات المغازي

غزة / سما /
صعدت أندية اتحاد الشجاعية وشباب رفح والجلاء وخدمات المغازي لدور الـ16 من منافسات كأس قطاع غزة.
وسحق اتحاد الشجاعية نظيره شباب معن (3-0).
وسجل ثلاثية "المنطار" أحمد حرارة (23), وسالم وادي (77), وأحمد عابد (80).
شباب رفح – اليرموك (4-0)
وحقق شباب رفح فوزا سهلا على اليرموك (4-0)
وأحرز رباعية "الزعيم" عبد الرحمن صالح الحميدي "هدفين" (18 و34), وهاني أبو ريالة بالخطأ في مرماه (48), ومحمد النمس (92).
الجلاء – فلسطين (1-0)
وانتصر الجلاء على فلسطين بصعوبة (1-0)
ويدين الجلاء بفوزه إلى محمود الريفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (58).
وشهدت المباراة طرد إبراهيم مطر من الجلاء (91).
خدمات المغازي – المجمع الإسلامي (1-0)
وتفوق خدمات المغازي على منافسه المجمع الإسلامي (1-0).
وسجل هدف خدمات المغازي محمد الجرجاوي بالخطأ في مرماه (11).