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كأس القطاع .. انتصارات للمنطار والزعيم والجلاء وخدمات المغازي

الثلاثاء 14 يناير 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس القطاع .. انتصارات للمنطار والزعيم والجلاء وخدمات المغازي


غزة / سما /

صعدت أندية اتحاد الشجاعية وشباب رفح والجلاء وخدمات المغازي لدور الـ16 من منافسات كأس قطاع غزة.

وسحق اتحاد الشجاعية نظيره شباب معن (3-0).

وسجل ثلاثية "المنطار" أحمد حرارة (23), وسالم وادي (77), وأحمد عابد (80).

شباب رفح – اليرموك (4-0)

وحقق شباب رفح فوزا سهلا على اليرموك (4-0)

وأحرز رباعية "الزعيم" عبد الرحمن صالح الحميدي "هدفين" (18 و34), وهاني أبو ريالة بالخطأ في مرماه (48), ومحمد النمس (92).

الجلاء – فلسطين (1-0)

وانتصر الجلاء على فلسطين بصعوبة (1-0)

ويدين الجلاء بفوزه إلى محمود الريفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (58).

وشهدت المباراة طرد إبراهيم مطر من الجلاء (91).

خدمات المغازي – المجمع الإسلامي (1-0)

وتفوق خدمات المغازي على منافسه المجمع الإسلامي (1-0).

وسجل هدف خدمات المغازي محمد الجرجاوي بالخطأ في مرماه (11).

#كأس القطاع #خدمات المغازي #اتحاد الشجاعية #شباب رفح #الجلاء

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