حكاية تدمير جوارديولا لـ4 سيارات منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي

وكالات / سما /

جوسيب جوارديولا غير تقليدي في كل أمور حياته حتى عندما يقود السيارة، هو تسبب في تدريب 4 سيارات منذ انتقاله إلى إنجلترا لتولي تدريب مانشستر سيتي، وفي كل مرة كانت إدارة النادي تضطر إلى توفير عربة بديلة من أجل تنقلاته.

دمر جوارديولا، خلال فترة السنوات الثلاثة الماضية وهو الآن يعيش الرابعة في إنجلترا، 4 سيارات ما بين (Mercedes GLE سوداء تبلغ قيمتها 80000 جنيه استرليني، و Range Rover تساوي 150000 جنيه استرليني، و Bentley GTX700 الفضية بقيمة 200000 جنيه إسترليني، وأخيراً Mini Cooper بقيمة 30000 جنيه إسترليني ).

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن جوارديولا معروف عنه أنه ليس بالسائق الجيد من أن كان مدرباً في برشلونة، وهو يواصل حوادثه في شوارع مانشستر.

ليس غريباً أن ترى المرآة الجانبية لسيارات جوارديولا مدمرة، وبعض الضربات نتيجة الاصطدام في هيكل سياراته.

قال مصدر مقرب من جوارديولا في تصريح لصحيفة “ذا صن”: جوارديولا رائع في الكثير من الأمور داخل وخارج الملعب، لكن القيادة ليس رائعاً فيها بالتأكيد.

وصل مجموع السيارات التي دمرها جوارديولا واضطر لتغييرها إلى مبلغ 460 ألف جنيه استرليني.