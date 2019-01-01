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مانشستر يونايتد في حالة تأهب قصوى بعد تصريحات توماس مولر

الثلاثاء 14 يناير 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد في حالة تأهب قصوى بعد تصريحات توماس مولر


وكالات / سما /

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم التحرك من أجل التوقيع مع توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الصيفية حسبما كشفت صحيفة “اكسبرس“.

وجاءت هذه التطورات بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب الألماني بعد ظهر يوم الإثنين في حديث مع وسائل الإعلام المحلية ، حيث أكد بأنه يعتزم البحث عن خيارات جديدة خلال الصيف القادم.

وكان توماس مولر على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2015 عندما تولى لويس فان جال مسؤولية تدريب فريق الشياطين الحمر ، لكنه اختار بدلاً من ذلك توقيع عقد جديد مع بايرن ميونخ.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً مع نادي بايرن ميونخ في حزيران / يونيو من عام 2021 ، في حين من المتوقع رحيله عن ملعب أليانز آرينا في نهاية الموسم الجاري وفقاً لما صرح به.

وغاب مولر عن تشكيلة نادي بايرن ميونخ في مختلف المباريات الرئيسية خلال هذا الموسم ، مما تسبب بمشاكل عديدة مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ، والذي أقيل في نهاية المطاف لسوء النتائج.

#مانشستر يونايتد #توماس مولر

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