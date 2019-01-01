إنتر ميلان يُنهي صفقة إريكسن خلال أيام

وكالات / سما /

أبدى كريستيان إريكسن استعداده لقبول البنود الشخصية في العقد المقترح من جانب إنتر ميلان لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وكان جوزيه مورينيو مدرب توتنهام قد أشار في مؤتمره الصحفي أمس أن اللاعب الدنماركي سيشارك في مباراة الفريق ضد ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتجاهل وضعية اللاعب الذي سينتهي عقده مع السبيرز في يونيو القادم.

وحسب قناة سكاي سبورت فإن ممثل كريستيان إريكسن أبدى استعداد اللاعب لإنهاء الاتفاق مع النادي الإيطالي حول العقد الذي سيربطه به.

وأضافت القناة أنه على الرغم من ذلك فإن هناك خطوة واحدة متبقية أمام النيراتزوري وهي الاتفاق مع توتنهام حول قيمة انتقال اللاعب والتي ستكون بمقابل 16 مليون يورو على الأرجح إضافة إلى بعض الحوافز المتعلقة بما سيقدمه اللاعب.

بينما أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت صباح اليوم أن جوزيبي ماروتا المدير العام للإنتر يحاول تقليل المبلغ إلى 10 ملايين يورو إضافة إلى الحوافز المطلوبة، مع صرف النظر عن إدخال اللاعب ماتياس فيسينو كجزء من الصفقة لتقليل المبلغ الذي طلبه توتنهام هو 20 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الوردية إلى أن إريكسن يُفضل الانتقال إلى كتيبة المدرب أنتونيو كونتي على الانضمام لفريق باريس سان جيرمان الذي أبدى رغبته بالتعاقد مع النجم الدنماركي.