الاحتلال يداهم عدة منازل بالخليل ويغلق مدخل مخيم العروب

الخليل / سما /

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عمليات دهم وتفتيش طالت احياء مختلفة بمدينة الخليل، وعدة بلدات وقرى جنوب غرب المحافظة، فيما تم اغلاق مدخل مخيم العروب شمالا.

وافادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفي باب الزاوية، والحاووز، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من اصحابها: الأسير يوسف سلهب الذي جرى تحطيم اثاث منزله وبعض جدرانه، والاعتداء على والدته عطاف سلهب، وأبناء العائلة.

كما داهمت منزل المواطن نضال محمد فوزي، بمنطقة ضاحية البلدية وحطمت وكسرت اثاث المنزل .

وداهمت قوات الاحتلال بلدات وقرى بيت عوا، ودير العسل، وبيت الروش، والبيرة، جنوب غرب الخليل دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة اذنا غرب الخليل، واغلقت مدخل مخيم العروب امام حركة المواطنين ومركباتهم.