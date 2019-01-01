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كيف تكشف عدد متابعيك الذين قاموا بحفظ صورك الخاصة على "إنستغرام"؟

الثلاثاء 14 يناير 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تكشف عدد متابعيك الذين قاموا بحفظ صورك الخاصة على "إنستغرام"؟


وكالات -

يتيح تطبيق "إنستغرام" للمستخدمين حفظ صور وفيديوهات الحسابات التي يتابعونها، لكنه لا يكشف عن أي بيانات حول عدد الأشخاص الذين احتفظوا بصورك الخاصة في ملفاتهم الشخصية.

ولكن هناك خدعة ذكية تمكنك من معرفة عدد المرات التي وقع فيها حفظ صورتك من قبل المتابعين، حيث أن كل ما عليك فعله هو تغيير حسابك على "إنستغرام" إلى "حساب الأعمال" (Business Profile).

وللقيام بذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بحسابك، والنقر فوق خيار التبديل: Switch to Business Profile، ومن ثم سيطالبك "إنستغرام" بالاتصال بصفحة Facebook business على "فيسبوك".

كما ستحتاج إلى اختيار فئة لملفك الشخصي، مثل الصحة أو الجمال أو مدونة شخصية، ثم بعد ذلك إضافة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان الشخصي (التي لا تحتاج إلى ملئها جميعها، بل يمكن الاكتفاء بخيار واحد منها فقط).

ويمكن بعد هذا الإجراء النقر فوق أي صورة ومعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ الصورة، لكن هذه الميزة لا تسمح بمعرفة هوية من قام بحفظ الصور حتى الآن.

ويتيح "حساب الأعمال" (Business Profile) على "إنستغرام" حصول صاحبه على تحليلات البيانات حول كيفية أداء الصفحة، ومعرفة متى يكون المتابعون أكثر نشاطا على "إنستغرام" ومكان تواجدهم، وهو بالتالي ما يساعد على نشر مشاركاتك بشكل أفضل للحصول على عدد أكبر من الإعجابات أو التعليقات.

ولحسن الحظ، فإنه بإمكان المستخدم إعادة حسابه على "إنستغرام" إلى حالة "الحساب الخاص"، حيث يرى الكثيرون أن "حسابات الأعمال" تعرض أصحابها لمخاطر أمنية.

المصدر: ذي صن

#انستغرام #صور #حسابات

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