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رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع المدرب "كيكي سيتين" خلفاً لـ "فالفيردي"

الثلاثاء 14 يناير 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع المدرب "كيكي سيتين" خلفاً لـ "فالفيردي"


وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تعيين المدير الفني السابق لريال بيتيس، كيكي سيتين، مدربا للبارسا خلفا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه الليلة.

وقال برشلونة في بيان رسمي على موقعه: "النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 يونيو/ حزيران 2022".

وكان برشلونة أعلن توصله لاتفاق مع مدربه السابق إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول".

وتعد تلك الإقالة نتيجة للتصدع الذي حدث نتيجة الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.

من المقرر أن يوقع سيتين العقود بشكل رسمي الثلاثاء، وسيظهر في مؤتمر صحفي للحديث أمام وسائل الإعلام.

ورحب برشلونة بمدربه الجديد من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي، مرفقا بصورة قال فيه: "كيكي سيتين سيكون المدرب الجديد لنادي برشلونة.. أهلا وسهلا بك".

#برشلونة #كيكي سيتين #مدرب #فالفيردي

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