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جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!

الثلاثاء 14 يناير 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة القتل بفيلا نانسي عجرم.. شاهد: فيديو جديد يكشف الكثير!


وكالات

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، يظهر فيه الرجل القتيل، محمد حسن الموسى، يتجول في حديقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ورأى نشطاء أن مقطع الفيديو يقدم أدلة على أن الرجل كان مسلحا بمسدس يظهر بوضوح على جانبه الأيمن، وأن هيئته تدل على أنه يستطلع المكان قبل أن يرتدي القناع ويتسلل إلى الفيلا، حيث لقي حتفه بـ 17 طلقة من زوج نانسي عجرم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت أفادت بمقتل "لص" اقتحم منزل نانسي عجرم في منطقة "يو سهيلة كسروان"، مشيرة إلى أن زوج الفنانة اللبنانية، فادي الهاشم، قتل الرجل بعد أن تبادل إطلاق النار معه.

وتبين أن القتيل في هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا ووصفت بالغموض، يدعى محمد حسن الموسى، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عاما.

وأكدت أسرة الموسى لاحقا أن ابنها لم يكن مسلحا، وأنه يعمل في فيلا نانسي عجرم منذ 4 أشهر، وأنه ذهب إلى هناك بغرض استلام مستحقاته.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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