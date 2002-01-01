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الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الافراج عنه

الثلاثاء 14 يناير 2020 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الأسير إسماعيل نعمان عفانة ( 39 عاما) من بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة لحظة الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي"، وذلك بعد أن أمضى 18 عاما في معتقلات الاحتلال، وحولته للتحقيق في مركز معتقل تحقيق "المسكوبية".

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال العديد من أسرى القدس لحظة الإفراج عنهم، وحولتهم للتحقيق، وأفرجت عنهم لاحقاً بشروط، في محاولة لسرقة فرحتهم وعائلاتهم بالحرية.

يذكر أن عفانة كان قد اعتقل في الخامس من كانون الثاني عام 2002.

#الاحتلال

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