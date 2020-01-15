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حالة الطقس: اجواء باردة

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء باردة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احياناً و البحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2020/01/15: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2020/01/16: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة في ساعات المساء والليل مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة 2020/01/17: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة و البحر متوسط ارتفاع الموج.

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