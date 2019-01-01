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الأسير أحمد زهران يعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال

الإثنين 13 يناير 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير أحمد زهران يعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال


رام الله / سما /

 أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بأن الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي، علق إضرابه مساء اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بحضور رئيس الوحدة القانونية في الهيئة المحامي جواد بولس.

وبحسب الوكالة الرسمية، قال أبو بكر في تصريح صحفي، إن تفاصيل الاتفاق ستعلن لاحقا.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019. ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوما، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.

#الأسير أحمد زهران #سجون الاحتلال #اضراب عن الطعام

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