  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية

الإثنين 13 يناير 2020 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية


واشنطن/ وكالات/

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستعمل مع القادة العراقيين "لتحديد المكان الأنسب" بشأن نشر القوات الأمريكية في العراق.

وأضاف بومبيو، يوم الاثنين، في لقاء في معهد هوفر في كاليفورنيا "سيتم‭‭ ‬‬في نهاية الأمر التوصل إلى حل لوضع قواتنا داخل العراق وسنعمل مع.. الزعماء المنتخبين في العراق لتحديد المكان المناسب"،

وكان البرلمان العراقي قد وافق على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد، ردا على القصف الذي استهدف سيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

#بومبيو #العراق #واشنطن #القوات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

تعليمات إسرائيلية بإمداد غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء

مصر تسحب الجنسية من سيدة فلسطينية لدواع أمنية

لأول مرة.. ضابط دنماركي" يروي لحظة الهجوم الايراني من داخل"عين الاسد"

الناطق العسكري الإسرائيلي يستعرض قدراته أمام المقاومة

رئيس ورزاء اليابان بالعباءة مع ابن سلمان داخل خيمة (شاهد)

استقالة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية

رد فعل غير متوقع من مذيعة عراقية علمت بوفاة أخيها على الهواء (فيديو)

الأخبار الرئيسية

البردويل يوضح حقيقة منع مصر هنية من دخول أراضيها.. وسبب تاجيل الوفد المصري زيارته لغزة

قرارات مجلس الوزراء.. إنشاء جامعة تقنية وهيئة للتدريب المهني والتقني

غاز

حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري لغزة نهاية الاسبوع.. وبهذا السعر ستباع للمستهلك

حلس يوضح حقيقة وجود تعديلات بالهيئة القيادية لـ"فتح".. ويؤكد نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة

32038

تعليمات إسرائيلية بإمداد غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء