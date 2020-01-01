بعد اغتيال سيلماني.."الشاباك" يحظر سفر منتخب السلاح الإسرائيلي الى قطر

القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، في تغريدة بحسابها على "تويتر". أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حظر على لاعبي منتخب السيف السفر للدوحة، من دون توضيح أسباب.

إلا أن موقع "one" الرياضي الإسرائيلي، قال إن موقف "الشاباك" جاء في ظل الأوضاع الأمنية بعد اغتيال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون ثان الجاري.

ونقل الموقع عن رئيس الاتحاد الإسرائيلي للعبة السيف أورلي هارلب قوله: "تلقى الاتحاد تعليمات واضحة بعدم السفر إلى قطر، إضافة إلى حقيقة أننا لم نحصل على تأشيرات من الدوحة".

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة للرجال والسيدات قطر 2020 في الفترة من 24 إلى 26 يناير/كانون ثان الجاري، والتي ينظمها الاتحاد القطري للعبة بمشاركة المصنفين والمصنفات الأوائل على مستوى العالم.