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اعتقال حاخام بالقدس لاستعباده عشرات النساء والأطفال واستغلالهم جنسيًا

الإثنين 13 يناير 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال حاخام بالقدس لاستعباده عشرات النساء والأطفال واستغلالهم جنسيًا


القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن اعتقال حاخام يهودي في الستينات من العمر قام باحتجاز واستغلال عشرات النساء والأطفال بظروف صعبة.

وأوضحت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن محكمة مددت اليوم بـ7 أيام فترة اعتقال الحاخام بشبهة احتجاز عشرات النساء والأطفال (من جيل سنة حتى خمس سنوات)، في ظروف استعباد في أحد أحياء القدس خلال سنين طويلة.

ولفتت إلى أنه ينسب إلى هذا الحاخام أيضا وهو من سكان القدس منع النساء من التواصل مع أقاربهن وأفراد عائلاتهن واستغلالهن جنسيا وماديا.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم اعتقال 8 نساء بشبهة مساعدة هذا الحاخام، حيث طلبت الشرطة تمديد فترة اعتقالهن بخمسة أيام حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن.

ونبهت إلى أنه يستدل من التحقيقات الجارية والبلاغات التي قدمت إلى وحدة الغش والخداع في لواء القدس أن الحديث يدور عن مأوى ضيق جدًا ويحوي عشرات النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة.

#حاخام يهودي #اعتقال #القدس

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