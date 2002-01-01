تجربة مصرية فريدة تتيح للمكفوفين خدمة المبصرين على خطى مراكش

القاهرة /سما/

انتهز المحامي عبد الباسط عزب الذي يعاني من إعاقة بصرية وصاحب متجر في مصر الفرصة لتقديم تجربة فريدة من نوعها لمن يرغبون في تناول الطعام في أجواء مختلفة عن المعتاد، فقام بتعليم أشخاص يعانون من الإعاقة البصرية مهارات الطهي.

ودخل عزب في شراكة مع العلامة التجارية العالمية "دان لو نوار؟" لإقامة مشروع تقديم خدمة الطعام للزبائن في الظلام الدامس، ويقوم فيه مكفوفون وأشخاص من ضعاف البصر بأدوار المرشدين ومقدمي الخدمات.

وتعتمد التجربة على تعزيز حواس الفرد البدنية، والعيش في أجواء حدث دنيوي بعيون شخص معاق بصريا. وبدأ عزب المشروع في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر بهدف مساعدة الذين يعانون من إعاقات على إعالة أنفسهم. وتأسست "دان لو نوار؟" عام 2002 في باريس، ولها أفرع في لندن وبرشلونة ومدريد وسان بطرسبرغ وملبورن ومراكش.