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حماس: لا انتخابات بدون القدس والسلطة تتهرب من الاحتكام إلى صندوق الاقتراع

الإثنين 13 يناير 2020 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا انتخابات بدون القدس والسلطة تتهرب من الاحتكام إلى صندوق الاقتراع


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم الإثنين، إن السلطة برام الله ما زالت تتهرب من مسار الانتخابات وتتعامل معه كموضوع حزبي وليس كموضوع وطني.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، أن سلوك السلطة يؤكد أنها تفتقد الإرادة الحقيقية للسير في أي مسار وطني جمعي، ولديها إصرار كامل على العمل بمنطق التفرد بالقرار.

وشدد على أن قيادة السلطة تتهرب من الاحتكام إلى صندوق الاقتراع وخيار الشارع، ورفضها التعاطي مع الإرادة الجماهيرية المطالبة بإجراء الانتخابات العامة.

وبين أن موقف حركته الواضح والحاسم بأنه لا انتخابات بدون مدينة القدس، وأن حق شعبنا في القدس يجب أن ننتزعه من الاحتلال، وليس عبر استجدائه كما تفعل قيادة السلطة.

#حماس #حازم قاسم #انتخابات #السلطة الفلسطينية #القدس

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