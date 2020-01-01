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سلاح الجو الإسرائيلي غير جاهز للمنخفضات الجوية

الإثنين 13 يناير 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الإسرائيلي غير جاهز للمنخفضات الجوية


القدس المحتلة / سما /

اعترف سلاح الجو الإسرائيلي اليوم أنه لم يكن متجهزاً جيداً للتعامل مع الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع الماضية.
 
اعترافه هذا جاء بعد الفضيحة التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت احرونوت"، حول غرق طائرات سلاح الجو الاسرائيلي بمياه الأمطار قبل يومين.
 
وقال مسؤول في سلاح الجو إن ثماني طائرات مقاتلة أصيبت بأضرار في إحدى قواعده جنوب البلاد نتيجة الأمطار الغزيرة.
 
وأوضح المسئول أن ثلاثة طائرات أصيبت بأضرار كبيرة. مشيراً أنه لو تمت إزالة جميع الطائرات من الحظائر لتجنبت الضرر.
 
وفقًا للأدلة ، وصل مستوى الماء إلى أجنحة الطائرة تقريبًا ، ولم يتم سحب الطائرة من مكان الحادث إلا بعد غمر الموقع.
 
كما تضررت الكثير من معدات صيانة الطائرات وبعضها أصبح غير صالح للاستخدام.
 
كما يحقق الجيش فيما إذا كان الفيضان قد أضر أيضًا بالأسلحة المتقدمة وغيرها من المعدات الحساسة.
 
وأشار المسؤول الكبير إلى أن حوالي 50 مليون لتر من المياه تدفقت إلى المجمع وقد غمر المكان بسرعة، وفي وقت الفيضان، كان سلاح الجو يشارك في إنقاذ الجنود الذين كانوا في القاعدة.

#سلاح الجو الإسرائيلي #اسرائيل #المنخفض الجوي

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