اول تعليق من نتنياهو على قرار الكنيست تشكيل لجنة خاصة لمناقشة طلبه حول الحصانة

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" مساء اليوم الاثنين، الحزب المنافس له "أبيض أزرق" متهمة بمحاولة اختطاف البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".



وقال "نتنياهو" في تعلقه على قرار اللجنة التنظيمية للكنيست بتشكيل لجنة خاصة لمناقشة طلبه حول الحصانة، "إن حزب أزرق أبيض ليس له أي إنجاز تجاه الإسرائيليين، لذا خطفوا الكنيست للترويج لحملتهم، لا لنتنياهو".



وأضاف "نتنياهو" وفقاً لما نقلته القناة "السابعة العبرية"، "سنأتي للإسرائيليين بإنجازاتنا الهائلة التي سنحققها قريباً جداً لإسرائيل".