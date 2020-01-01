"الأوقاف" تفتتح مسجدين في محافظة طوباس

طوباس /سما /

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الاثنين، مسجد عبد اللطيف الخطيب في طوباس بتمويل من الهيئة الخيرية الإماراتية وتنفيذ لجنة زكاة طوباس المركزية، ومسجد الصالحين ببلدة طمون.

وأشاد أبو الرب في كلمته، نيابة عن رئيس الوزراء، بصمود أهالي المحافظة، مؤكدا أن بناء المساجد وإعلاء صوت الأذان هو شوكة في حلق الاحتلال وتحد لكافة محاولات الاستيلاء على أراضي هذه المحافظة.

وثمن دور القيادة والحكومة التي تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على المقدسات، في ظل الحصار والاحتلال، منوها أنه رغم كل تلك الاعتداءات والظلم والعدوان إلا أن شعبنا مصمم على الاستمرار في نضاله وتحقيق أهدافه وطموحاته وحماية مقدساته.

وأكد أبو الرب إيلاء المسجدين كل رعاية ودعم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتقديم ما يلزم لهما.

من جانبه، شدد محافظ طوباس يونس العاصي على رسالة الوزارة وعملها الدؤوب، في تطوير ودعم المؤسسات الدينية والتعليمية والمساجد، مطالبا بمزيد من الدعم والمساندة للمحافظة .

وحضر افتتاح المسجدين، ممثل الهيئة الخيرية الإماراتية إبراهيم الراشد، ومدير عام أوقاف طوباس محمد أبو الحسن، ورئيس لجنة زكاة طوباس المركزية محمد جهاد الكيلاني، وحشد من المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية وأهالي المحافظة والمتبرعين .