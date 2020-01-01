لجنة اعمار الخليل تفتتح حديقة أطفال جديدة شرق الحرم الإبراهيمي الشريف

الخليل / سما /

افتتحت لجنة اعمار البلدة القديمة في مدينة الخليل، بحضور القنصل البولندي العام لدى فلسطين بشمسواف شيش، حديقة الأطفال في حارتي جابر والسلايمة شرق الحرم الإبراهيمي الشريف، والممولة من الحكومة البولندية.

وأشار مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، الى أن هذا الحديقة التي تبلغ مساحتها 700 متر مربع تخدم 100 طفل من أطفال البلدة القديمة، وتعتبر من أهم المشاريع التي نفذتها اللجنة بسبب خصوصية هذه المنطقة التي تصل ما بين الحرم الإبراهيمي الشريف ومستوطنة "كريات أربع"، وتخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

كما تحدث حمدان عن المعيقات التي واجهت لجنة اعمار الخليل أثناء إدخال المواد إلى منطقة العمل، والصعوبات التي واجهها المقاولون أثناء تنفيذهم للمشروع.

وثمّن محافظ الخليل جبرين البكري خلال لقائه سفير جمهورية بولندا لدى فلسطين السيد بشمسواف شيش، اهتمام الحكومة البولندية بالخليل والبلدة القديمة، واستعرض واقع المحافظة على كافة المستويات، وأطلعهم القنصل والوفد المرافق له على ما يعانيه أهالي المحافظة من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه خصوصاً بعد انهاء الاحتلال لمهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت.

وأكد البكري، ان الحكومة الفلسطينية تعمل لإعادة اعمار البلدة القديمة، وتعزيز صمود المواطنين فيها من خلال البرامج والخطط التطويرية التي تعزز صمود المواطنين في ظل الاستهداف المتواصل لهم ولممتلكاتهم.

وأفاد المهندس المشرف على المشروع في لجنة اعمار الخليل حلمي مرقة، أن هذه الحديقة تتوفر فيها ثماني ألعاب ثابتة ومجموعة من الألعاب الشعبية المصمم لها على أرضية الملعب، كما وقدم شكره وتقديره للحكومة البولندية لتمويلها لهذا المشروع.

كما أشارت الباحثة الاجتماعية في لجنة اعمار الخليل ديانا زلوم، أن سكان البلدة القديمة بشكل عام وأهالي منطقة شرق الحرم الإبراهيمي بشكل خاص يعيشون بضغط نفسي واجتماعي كبير بسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت عليهم العزلة الاجتماعية وقيدت حريتهم في الحركة والتنقل.

وأشار السفير البولندي بشمسواف شيش، الى أنه سعيد جدا لسعادة الأطفال في هذه الحديقة، وفخور بتعاونه مع لجنة اعمار الخليل في انجاز هذا المشروع الذي يستحقه السكان، حيث انه الأول في هذه المنطقة.