إحياء يوم الشهيد في قلقيلية

قلقيلية / سما /

أحيت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف السابع من كانون الثاني من كل عام ، باحتفال مهيب.

وانطلق الاحتفال بوقفة تضامنية أمام ميدان أبو علي اياد، ثم جابت مسيرة مركبات شوارع المدينة، وصولا الى النصب التذكاري لشهداء الجيش العربي الأردني، وشهداء الثورة الفلسطينية، وتم وضع أكاليل من الزهور على النصبين تخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن الشعب الفلسطيني طوال حياته يناضل ويقدم أبناءه دفاعا عن الأرض في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحرير الأسرى، وحق العودة في الوطن والشتات.

وشدد رواجبة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على وقف جرائم الاحتلال المستمرة بحق ابناء الشعب الفلسطيني التي تزيد من نزيف الاستيطان وسلب الأرض والمزيد من الشهداء والجرحى.

وأكد رئيس فرع تجمع أسر الشهداء في محافظة قلقيلية صالح شلويت، ان الشعب الفلسطيني يسير على درب الشهداء، فهم من ضحوا بأنفسهم لأجل الأرض والاستقلال، وأن الاحتفال بيوم الشهيد في الوطن يتم يوميا من خلال الثبات والتمسك بالأرض وتنظيم هذه الفعاليات.