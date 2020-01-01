  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحياء يوم الشهيد في قلقيلية

الإثنين 13 يناير 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

أحيت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف السابع من كانون الثاني من كل عام ، باحتفال مهيب.

وانطلق الاحتفال بوقفة تضامنية أمام ميدان أبو علي اياد، ثم جابت مسيرة مركبات شوارع المدينة، وصولا الى النصب التذكاري لشهداء الجيش العربي الأردني، وشهداء الثورة الفلسطينية، وتم وضع أكاليل من الزهور على النصبين تخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن الشعب الفلسطيني طوال حياته يناضل ويقدم أبناءه دفاعا عن الأرض في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحرير الأسرى، وحق العودة في الوطن والشتات.

وشدد رواجبة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على وقف جرائم الاحتلال المستمرة بحق ابناء الشعب الفلسطيني التي تزيد من نزيف الاستيطان وسلب الأرض والمزيد من الشهداء والجرحى.

وأكد رئيس فرع تجمع أسر الشهداء في محافظة قلقيلية صالح شلويت، ان الشعب الفلسطيني يسير على درب الشهداء، فهم من ضحوا بأنفسهم لأجل الأرض والاستقلال، وأن الاحتفال بيوم الشهيد في الوطن يتم يوميا من خلال الثبات والتمسك بالأرض وتنظيم هذه الفعاليات.

#قلقيلية #يوم الشهيد

الأكثر قراءة اليوم

تيك ديبكا : ترامب يكذب والصواريخ الإيرانية اصابت "عين الأسد" بأضرار جسيمة

مصر تسحب الجنسية من سيدة فلسطينية لدواع أمنية

تعليمات إسرائيلية بإمداد غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء

صور.. أضرار بالملايين في سلاح الجو الإسرائيلي... جرّاء الأمطار!

لأول مرة.. ضابط دنماركي" يروي لحظة الهجوم الايراني من داخل"عين الاسد"

الناطق العسكري الإسرائيلي يستعرض قدراته أمام المقاومة

رئيس ورزاء اليابان بالعباءة مع ابن سلمان داخل خيمة (شاهد)

الأخبار الرئيسية

قرارات مجلس الوزراء.. إنشاء جامعة تقنية وهيئة للتدريب المهني والتقني

غاز

حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري للقطاع نهاية الأسبوع القادم

حلس يوضح حقيقة وجود تعديلات بالهيئة القيادية لـ"فتح".. ويؤكد نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة

32038

تعليمات إسرائيلية بإمداد غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء

مستشار الامن القومي الامريكي: البيت الابيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل الانتخابات