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الطيبي يهدد غانتس بإبقائه في المعارضة حال ضم الأغوار

الإثنين 13 يناير 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يهدد غانتس بإبقائه في المعارضة حال ضم الأغوار


القدس المحتلة / سما /

هدد أحمد الطيبي عضو " الكنيست " الإسرائيلي عن "القائمة العربية المشتركة"، قادة حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غينتس ، بحرمان الأخير من رئاسة الحكومة، وإبقائه في المعارضة؛ حال أقدم على أي خطوة لضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية.

ويعتمد "أزرق - أبيض"، على دعم القائمة المشتركة من أجل الوصول لرئاسة الوزراء في ظل المنافسة الشديدة مع حزب "الليكود". رغم أن القائمة لن تشارك في الحكومة، ولكنها قد تدعمه من الخارج.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن أقوال الطيبي جاءت اليوم الاثنين، خلال جلسة اللجنة المنظمة للكنيست والتي يعمل فيها نائبًا للعضو عن حزب "أزرق - أبيض"، آفي نيسان كورين. وفق ما نقله موقع صحيفة القدس.

وبحسب القناة العبرية، فقد كان الطيبي يوجه كلامه إلى عضو "الكنيست" يواز هاندل من "أزرق - أبيض"، الذي تحدث في الجلسة الصاخبة بشأن حصانة بنيامين نتنياهو، أن حزبه سيعمل خلال حكمه لإسرائيل بعد تقديم نتنياهو للمحاكمة على ضم الأغوار.
 

#الطيبي #القائمة المشتركة #غانتس #ضم الأغوار

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