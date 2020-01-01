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حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري للقطاع نهاية الأسبوع القادم

الإثنين 13 يناير 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمادة: سيتم إدخال 54 شاحنة غاز مصري للقطاع نهاية الأسبوع القادم


غزة / سما /

أكد رئيس جمعية موزعي الغاز في قطاع غزة يوسف حمادة، أن الهيئة العامة للبترول أبلغتنا بأنه سيتم استئناف ضخ غاز الطهي من الجانب المصري للقطاع نهاية الأسبوع الجاري.

وقال حمادة في تصريح صحافي له، اليوم الإثنين، إنه تم الاتفاق والتوافق على دخول 54 شاحنة غاز طهي من الجانب المصري إلى غزة، يوم الخميس المقبل، بزيادة قدرها 150 دولار على كل طن بواقع 7 شواكل على الأسطوانة.

وأوضح أن أسطوانة الغاز المصري ستباع للمستهلك بـ 61 شيكلاً، شاملة خدمات التوصيل وبهذه الزيادة يصبح سعرها كثمن الغاز الإسرائيلي.

وتابع: "إدخال هذه الكميات من مصر، ستحل مشكلة الغاز بالقطاع، وسنواصل توريد الغاز من إسرائيل".

#حمادة #غاز #قطاع غزة #جمعية موزعي الغاز

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