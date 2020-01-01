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قرارات مجلس الوزراء.. إنشاء جامعة تقنية وهيئة للتدريب المهني والتقني

الإثنين 13 يناير 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات مجلس الوزراء.. إنشاء جامعة تقنية وهيئة للتدريب المهني والتقني


رام الله / سما /

 قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في جلسته الأسبوعية، المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن النهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والموافقة على إنشاء الجامعة التقنية.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع نظام مُعدل لنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والعمال.

وأدان رئيس الوزراء محمد اشتيه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله، علميات الهدم الواسعة التي تعرضت لها المباني والمنشآت في الأغوار والمنطقة (ج).

كما ثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به هيئة مقاومة الجدار والاسيتطان في إعادة إنشاء المباني والمنشآت التي تعرضت للهدم في تلك المناطق، مؤكداً تقديم كل متطلبات الدعم والإسناد لسكان تلك المناطق لتعزيز صمودهم وحماية أراضيهم.

وأدان مجلس الوزراء عمليات القمع والتنكيل التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال لا سيما في سجنيّ ريمون والدامون.

وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، وجميع الأجهزة الأمنية، والضابطة الجمركية، في الحد من ظاهرة التهريب، كما استعرض المجلس آليات مكافحة التهريب وتفعيل دور الرقابة عليها، والتي تتمثل بضرورة تغليظ العقوبات بحق المهربين.

واستعرض المجلس التقرير الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول القرارات الصادرة عن الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي بلغت 400 قرار، تم تنفيذ 255 قراراً منها بشكل كامل، وجارٍ العمل على تنفيذ 145 قراراً.

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن النهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والموافقة على إنشاء الجامعة التقنية.

الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال الإحصاءات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وروسيا الاتحادية.

اعتماد الملحق الثامن لعقد الإشراف الخاص باستكمال محطة مجاري شمال غزة.

المصادقة على مشروع نظام مُعدل لنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والعمال.

المصادقة على مشروع نظام الإفصاح عن تضارب المصالح.

#حكومة اشتيه #مجلس الوزراء #رام الله #جامعة تقنية

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