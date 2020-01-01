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ردة فعل مذيعة علمت بوفاة أخيها على الهواء

الإثنين 13 يناير 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردة فعل مذيعة علمت بوفاة أخيها على الهواء


سما / وكالات/

علمت الإعلامية العراقية، سحر عباس، مقدمة برنامج "القرار لكم" بخبر وفاة أخيها قبيل دخولها الاستديو لتقديم برنامجها على الهواء مباشرة بدقائق معدودة.

وأظهرت الإعلامية عباس، التي تقدم برنامجها على قناة "دجلة" العراقية، رباطة جأش على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة أمس الأحد بعد علمها بوفاة أخيها قبيل دخولها الاستديو.

وقالت سحر إن سبب الحزن الواضح عليها هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وتابعت: "إنها رغم علمها بوفاة أخيها الأكبر سنا قبل دقائق مـن بدء الحلقة، استمرت في التقديم".

وأضافت: "تعودنا أن حياتنا الشخصية تكون خارج الاستديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد"، مقدمة اعتذراها للمشاهدين.

#سحر عباس #وفاة

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