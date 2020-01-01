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حلس يوضح حقيقة وجود تعديلات بالهيئة القيادية لـ"فتح".. ويؤكد نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة

الإثنين 13 يناير 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلس يوضح حقيقة وجود تعديلات بالهيئة القيادية لـ"فتح".. ويؤكد نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة


غزة / سما /

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أحمد حلس، ما يجري تداوله حول وجود تعديلات في الهيئة القيادية للحركة بقطاع غزة، والتي يتولى رئاستها منذ تشكيل اللجنة المركزية.

وقال حلس "لا يوجد أي تعديلات أو تغييرات بالمناصب الحركية في قطاع غزة، خاصة بعد الجهد الذي حققته كل الأطر الحركية".

وفيما يتعلق بملفات قطاع غزة، قال حلس: "نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة، وهناك تعاطٍ إيجابي من قبلها، ونأمل أن يكون هناك خطوات إيجابية بهذا الموضوع، خاصة في ظل متابعة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية للملف".

وأضاف حلس: "ملفات غزة في مرحلة النقاش، ويجري نقاشها، ولا نريد أن نعطي نتائج مسبقة بها، ونحن معنيون بحل المشاكل، ولا نريد أن نكون أبطالاً قوميين على حساب مصالح الناس"، نافياً ما يجري تداوله حول خلافات له مع قيادات بالسلطة الفلسطينية، قائلاً: "أنفي كل هذه التصريحات، وعلاقتي بالجميع طيبة ومبينة على العلاقة الطبية والاحترام المتبادل".

#حلس #فتح #الحكومة الفلسطينية #ملفات غزة #قطاع غزة

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