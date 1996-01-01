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استقالة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية

الإثنين 13 يناير 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية


رام الله / سما /

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الاثنين، عن استقالة نائبه الدكتور رياض ابو شحادة من موقعه.

وذكرت سلطة النقد في بيان صحفي أن أبو شحادة كان قد شغل منصب نائب المحافظ منذ عام 2018، مشيرة إلى أنه كان قد شغل قبل ذلك منصب مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي من بداية العام 2015.

كما شغل منصب مراقب المصارف في سلطة النقد الفلسطينية منذ العام 2006 وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب إشرافية في سلطة النقد منذ انضمامه اليه في عام 1996.

وشكر المحافظ الشوا، الدكتور رياض على جهوده خلال فترة عمله، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق في مشاريعه المستقبلية.

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