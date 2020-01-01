الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، اليوم الاثنين 13 يناير/ كانون ثاني 2020 أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع أقصى جنوب القطاع ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر عبر معبر رفح ليوم غد سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة بالإضافة إلى الحافلات من الرابعة حتى الرقم (101) من السادسة، من كشف (1/2020).

ودعت الداخلية إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.