إحياء يوم الشهيد في نابلس

نابلس / سما /

شارك ممثلو مؤسسات وفعاليات وفصائل محافظة نابلس وقوى الأمن، اليوم الاثنين، بإحياء ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، الذي يصادف السابع من شهر كانون الثاني من كل عام.

ووضع محافظ نابلس ابراهيم رمضان، الأكاليل باسم الرئيس محمود عباس على نصب الشهيد أمام مقر محافظة نابلس، وعلى نصب الشهداء العراقيين والعرب في مخيم عسكر، وعلى ضريح الشهيد الأردني صالح شوعير (أبو هاشم) وزملائه (أبطال معركة المدرعات في وادي التفاح) في مقبرة شهداء الجيش العربي الأردني.

كما افتتح رمضان نصب الجندي المجهول في معسكر الجنيد والذي يرمز لشجاعة المقاتل الفلسطيني ولكافة الشهداء والمقاتلين الذين سقطوا دفاعاً عن القضية الفلسطينية والأرض المقدسة.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني في نابلس، دعت الى إحياء ذكرى الشهيد، من خلال وضع أكاليل الورود وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وزيارة عدد من الأضرحة.