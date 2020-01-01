هل التقى الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية في سلطنة عمان؟

سما / وكالات/

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، شائعات تتعلق بلقاء جمع رئيس السلطة محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، في سلطنة عُمان.

ونفت حركة فتح أن يكون الرئيس محمود عباس، قد عقد لقاءً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، في سلطنة عُمان.



وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح إن الرئيس عباس، لم يلتقِ هنية خلال زيارته الأخيرة لعُمان"، مشدداً على أنه لم يكن في أجندة عباس، أي لقاء بإسماعيل هنية.



يذكر، أن الرئيس عباس وهنية، وصلا في نفس التوقيت إلى سلطنة عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث تواجد الرئيس وهنية في السلطنة، بذات الوقت.