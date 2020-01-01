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عائلة غولدين تعلّق على مشروع أنابيب الغاز لكهرباء غزة.. ماذا قالت؟

الإثنين 13 يناير 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدين تعلّق على مشروع أنابيب الغاز لكهرباء غزة.. ماذا قالت؟


القدس المحتلة / سما /

علقت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس في غزة، هدار غولدين، على خبر إمداد قطاع غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء.
 
وقالت العائلة عبر حسابها بموقع "تويتر": إن "حكومة نتنياهو الإسرائيلية مشغولة بتطوير خط أنابيب غاز هولندي لغزة، وتحويل الأموال القطرية، وإنشاء محطات تحلية أمريكية، وتطوير مجالات العمل الممولة من الاتحاد الأوروبي، وفتح مستشفى دولي، وتسويق فراولة وكرمبو حماس".
 
وأضافت العائلة: "هذا هو السبب في أن الجنود هدار غولدين وأورون شاؤول وأفيرا منغستو وهشام السيد لم يتم إعادتهم".
 
وقال تسور غولدين شقيق الضابط هدار: "في أي عالم يكون خط أنابيب الغاز أكثر قيمة من أخي؟".
 
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، أصدر صباح الاثنين، تعليمات جديدة بوضع خطة لإمداد قطاع غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء.

وبحسب صحيفة "كالكاليست" العبرية، فإن هذا المشروع سيسمح لقطاع غزة بإنتاج كفايته من الكهرباء وصولاً إلى أن تستغني بذلك عن إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هولندا ستتكفل بتكلفة المشروع الذي تتجاوز الـ 60 مليون دولار.

وتوقعت الصحيفة أن يتم الانتهاء من بناء الخط الخاص بتزويد قطاع غزة بالغاز مع حلول عام 2022.

#عائلة غولدين #حماس #اسرائيل #كهرباء غزة #نتنياهو

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