الاحصاء ونقابة الصحفيين يوقّعان مذكرة تفاهم

رام الله / سما /

وقّع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ونقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الجانبين.

ووقّع الاتفاقية رئيس الإحصاء علا عوض، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، في المقر الرئيس للجهاز في رام الله.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين "الإحصاء" والنقابة وتطوير القدرات والمهارات وآليات العمل المشتركة من خلال التدريب والتأهيل للكادر الاعلامي في مختلف المجالات، وسعياً من الطرفين لتطوير العلاقة فيما بينهما في مجال إعداد المواد والتقارير الاعلامية بمختلف أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة المستندة إلى البيانات الإحصائية، وتوظيف هذه البيانات لخدمة الأهداف والغايات الوطنية.

وأشادت عوض بالنقلة النوعية التي شهدتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين على كافة الأصعدة، معتبرةً أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي لتعزيز وترسيخ العلاقة التكاملية في العمل ما بين انتاج الرقم الإحصائي الرسمي في دولة فلسطين، ونشره وتعميمه للإستفادة منه في مجالات التخطيط والبحوث والدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة الأهداف والغايات الوطنية.

ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي من أجل الوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العليا بعد أن تلاقت أهداف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي يمثّل الجهة الرسمية التي تقوم بتوفير الرقم الإحصائي في مختلف المجالات التي تهم المجتمع الفلسطيني، مع أهداف نقابة الصحفيين التي تسعى إلى تحسين الواقع الاعلامي الحالي، لتحقيق مصلحة الوطن العليا، وللوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في تطوير الرسالة الاعلامية.

بدوره، ثمّن أبو بكر، جهود الإحصاء في توفير الأرقام الاحصائية والبيانات في مختلف المجالات ونواحي الحياة، مؤكداً العلاقة المميزة بين نقابة الصحفيين والإحصاء.

وشدد على أهمية استناد الرسالة الاعلامية على البيانات الاحصائية، وتطوير العلاقة ومأسستها بين مكونات الاعلام والجهاز المركزي للإحصاء في مجالات إعداد وتجهيز المواد الإعلامية المستندة لى الإحصائيات، وتدريب الطواقم الاعلامية على توظيف هذه البيانات، لخلق التوجهات وصنع التغيير.

وأضاف أبو بكر إن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها النقابة من خلال إنشاء شبكة الصحفيين الاقتصاديين، المختصة بالصحافة الاقتصادية، وإبرام مذكرات وعلاقات تعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الوطنية.

بدوره، قال منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين أيهم أبو غوش: إن هذه المذكرة تأتي استكمالاً لمجموعة من مذكرات التفاهم التي وقعتها نقابة الصحفيين مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بالرقم الاقتصادي في فلسطين، بهدف تدريب أعضاء الشبكة وتعزيز معرفتهم وزيادة قدرتهم على تغطية مختلف الأحداث الاقتصادية.

وأشار إلى أن المذكرة ستترجم على أرض الواقع بمجموعة من البرامج والورشات التدريبية، التي ستمنح الفرصة للصحفيين للتعرف على كيفية استخدام الرقم الإحصائي وتحليله وبناء قصص صحفية نوعية.