البرغوثي: قرار تغذية الأسير زهران قسريا يشكل خطرا على حياته

رام الله / سما /

قال مصطفى البرغوثي أن قرار مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بموافقة سلطات الاحتلال تغذية الأسير المضرب أحمد زهران قسريا يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على حياته بالإضافة الى أنه يمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان.

وأضاف البرغوثي أن عددا من الأسرى المضربين عن الطعام استشهدوا في السابق نتيجة تغذيتهم قسريا، ما أدى الى اصابتهم بالتهابات خطيرة في الرئة والى استشهادهم.

وقال البرغوثي لو كانت سلطات الاحتلال حريصة حقا على حياة الأسير زهران لألغت قرار اعتقاله الإداري غير القانوني وأفرجت عنه، و لكنها تحاول كسر إرادته ومقاومته الاعتقال الإداري غير القانوني بكل المقاييس.