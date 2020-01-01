  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لأول مرة.. ضابط دنماركي" يروي لحظة الهجوم الايراني من داخل"عين الاسد"

الإثنين 13 يناير 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. ضابط دنماركي" يروي لحظة الهجوم الايراني من داخل"عين الاسد"


بغداد / وكالات /

أكد ضابط دنماركي كان من ضمن القوة المتواجدة مع القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد في الانبار ليلة الهجوم الصاروخي الايراني ، أنه عاش ورفاقه ليلة رعب حقيقية وسط شعور بالعجز انتاب جميع الموجودين في القاعدة بسبب عدم التدرب على مثل هكذا مواقف من قبل.

ووصف الضابط الدنماركي وهو برتبة نقيب يدعى جون في مقابلة مع مراسل التلفزيون الدنماركي، ليلة الهجوم، بأنها صاعقة نزلت علينا من السماء لتخنقنا في ملاجئنا لشدة الاتربة التي دخلت علينا ، كما اهتزت فينا الملاجىء من قوة الانفجارات، واضاف وبالكاد كنا نستطيع التنفس انا و133 جندياً دنماركياً كنا في القاعدة، وقد تم اجلاؤنا بعد الهجوم إلى الكويت، آملاً عدم عودته إلى قاعدة عين الأسد بعد ذلك.

وتابع، البعض كان يحاول التخفيف عن نفسه من خلال سرد بعض النكات، وآخرون كانوا يحضنون بعضهم البعض، وكان هناك أيضاً من يذرف الدموع.

وقال النقيب الدنماركي، سقطت تسعة صواريخ على القاعدة الأمر الذي أحدث رعباً حقيقياً بين الجنود.

وأضاف النقيب جون، كانت النكسات الأولى شديدة لدرجة أننا كنا متأكدين من أننا سنرى دماراً واسعاً، واثناء تجولنا رأينا طائرات هليكوبتر مشطورة الى قسمين، وفجوات كبيرة جداً بالأبنية.

وختم بالقول، "الآن بعد أن قضى الجنود الدنماركيون بضعة أيام من التجربة ، تغير مزاجهم ويستمتعون في الكويت بلعب الورق والتحدث إلى العائلة في المنزل، علماء النفس في طريقهم إلى الكويت لمساعدة الجنود الدنماركيين على التعافي من هذه التجربة".

#عين الاسد #ايران #اميركا #العراق #الهجوم الصاروخي

الأكثر قراءة اليوم

إعلامي كويتي يروي قصة لقائه هنية في الطائرة المتجه نحو مسقط.. اليك تفاصيلها

التربية تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" 2020 (الدورة الأولى)

تيك ديبكا : ترامب يكذب والصواريخ الإيرانية اصابت "عين الأسد" بأضرار جسيمة

مصر تسحب الجنسية من سيدة فلسطينية لدواع أمنية

صور.. أضرار بالملايين في سلاح الجو الإسرائيلي... جرّاء الأمطار!

بالصور.. "إسرائيل" تكشف عن حوامة انتحارية جديدة.. تعرف عليها

رئيس ورزاء اليابان بالعباءة مع ابن سلمان داخل خيمة (شاهد)

الأخبار الرئيسية

32038

تعليمات إسرائيلية بإمداد غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء

مستشار الامن القومي الامريكي: البيت الابيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل الانتخابات

سليماني والنخالة

مركز أبحاث إسرائيلي : غياب سليماني سيؤثر على حركة الجهاد

الإعلان عن حل جزئي لأزمة الكهرباء في السلطة الفلسطينية

الناطق العسكري الإسرائيلي يستعرض قدراته أمام المقاومة