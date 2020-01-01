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إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع إريكسن

الإثنين 13 يناير 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع إريكسن


وكالات / سما /

ادعت تقارير صحفية إيطالية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير  وافق على الانتقال إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام عقب نهاية الموسم الحالي، وتحاول إدارة النادي بيعه في الميركاتو الشتوي لتجنب رحيله مجاناً في الصيف، وذلك في ظل إصرار اللاعب على عدم تجديد عقده.

وارتبط إريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد طوال الأشهر الماضية، لكن النادي الملكي غض النظر عن هذه الصفقة بعد تألق فيدريكو فالفيردي الذي حجز مقعداً أساسياً في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، تقدم إنتر ميلان بعرض لتوتنهام للتعاقد مع إريكسن بقيمة 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات إريكسن في شهر يناير الجاري.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بدأت بين الطرفين، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن، فربما لا يوافق السبيرز على العرض الذي تقدمه بيه النيراتزوري حتى وإن كان عقد اللاعب قد شارف على الانتهاء.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن إريكسن أعطى موافقته للانتقال إلى الإنتر وفقاً لمصادر من إيطاليا وإنجلترا، وسيحصل على عقد مدته 4 أعوام وراتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو، وتبقى الآن موافقة توتنهام فقط.

#توتنهام #إريكسن #إنتر ميلان

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