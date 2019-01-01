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ليفربول يفكر في التعاقد مع عثمان ديمبيلي

الإثنين 13 يناير 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يفكر في التعاقد مع عثمان ديمبيلي


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة الإسباني.

ويقدم فريق ليفربول واحدة من أفضل مواسمه على الإطلاق، بتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 61 نقطة، بفارق 14 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، ليقترب الريدز من تحقيق حلمه بالتتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ عام 1990.

وكان نادي ليفربول قد افتتح الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع الياباني مينامينو، ويبدو أن الليفر لن يكتفي بذلك، وسيتعاقد مع مهاجم آخر هذا الشهر.

 

وأشارت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الحالي يفكر بجدية في التعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرغب في التخلص من ديمبيلي بعد مشاكله المستمرة التي لم تنتهي مع الإصابات بعد التعاقد معه بمبلغ 112 مليون استرليني في صيف عام 2017.

وأوضحت “الدايلي أكسبريس” أن برشلونة مستعد لبيع جناحه الشاب الفرنسي، وسيطلب من ليفربول مبلغ 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي قد غاب عن معظم مباريات الموسم مع برشلونة بسبب الإصابة، حيث شارك فقط في تسعة لقاءات، وسجل هدفاً فقط.

#عثمان ديمبيلي #ليفربول #برشلونة

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