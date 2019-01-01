المفتي العام ينبه لوجود خطأ مطبعي في نسخة من القرآن الكريم

القدس المحتلة / سما /

جدد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، تحذيره من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي فيها.

وأوضح المفتي في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن نسخة القرآن من الحجم الوسط وهي بعنوان: "الحفظ الميسر" وورد فيها خطأ يتعلق بالشدة على حرف الباء في البسملة في سور القرآن الكريم كلها، إلا في سورتي الفاتحة والبقرة، كما أن كلمة الحي في سورة آل عمران الآية 27 كتبت إحداها بدون شدة، والصواب أن تكتب بشدة.

وبيّن أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار التقوى للطباعة، في جمهورية مصر العربية، الطبعة الأربعون، وحاصلة على تصريح رقم 84 بتاريخ 25 حزيران 2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.

وناشد المفتي المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة وقف تداولها أوتسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.