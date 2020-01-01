مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة / سما /

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 80 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن 4 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد وتجولوا في ساحاته.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي سياق آخر، دعا مقدسيون لإقامة صلاة فجر يوم الجمعة القادم "فجر الكرامة" في ساحات المسجد الأقصى، من أجل إحياء الصلاة فيه.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر الجمعة الماضي في رحاب الأقصى، تلبيةً لدعوة حملة "الفجر العظيم"، والتي دعت لها حركة حماس من أجل احياء الصلاة فيه.